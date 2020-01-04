Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

BİLECİK'te TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı.Kaza, saat 05.00 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Mesut Kaplan yönetimindeki 16 ABE 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Rıza Kaya yönetimindeki 64 AZ 697 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 24 yolcudan 17'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.