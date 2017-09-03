Bilecik'te 3.7'lik deprem

BİLECİK'te sabah saatlerinde Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bilecik'te saat 06.23'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bilecik merkez olan deprem, can ve mal kaybına neden olmazken, kısa süreli korku yaşayan bazı kişiler evlerinden dışarı çıktı.