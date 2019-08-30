Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

BİLECİK'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, dün gece İl Özel İdaresi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osmaneli ilçesinden Bilecik istikametine giden Erkan Yıldırım yönetimindeki 41 U 7006 plakalı otomobil ile Osman Durmuş'un kullandığı 11 ES 455 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Osman Durmuş ile otomobillerde bulunan Muhammet Ali Karadayı, Merve Karadayı, Emel Yıldırım, Gülfem Yıldırım, Yahya Emir Yıldırım ve Tarık Aras Yıldırım yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.