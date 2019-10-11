Bilecik'e şehit ateş düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ BOZÜYÜK'E GETİRİLDİ

Suriye'de, Zeytindalı Harekatı Bölgesinde Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi, Eskişehir'e getirildi. Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında askeri törenle karşılandı. Tören mangasının omuzlarında askeri uçaktan alınan şehit Bilgen’in cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirilerek, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karşılama törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcıları, askeri erkan ile şehit Bilgen’in ailesi ve yakınları katıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Salihli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bozüyük ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi’nde oturan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi Osmanlı Cami'nde yarın öğlen namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.