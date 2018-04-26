Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, vekillik için istifa etti

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Selim Yağcı, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 14 yıl boyunca sürdürdüğü Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Yağcı, şöyle konuştu:

"14 yıl önce şehrimize hizmet etme yolcuğuna çıktık. Acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle sizlerle birlikte şehrimizin her karışına bir şeyler yapma çabasında olduk. Allah'a şükürler olsun, bu zamana kadar da hayal denilen birçok projeleri gerçekleştirdik. Partimizde 3 dönem kuralı var ve bunu da çok doğru olarak görüyorum. Farklı gönüllerle arada el değiştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Seçim süreçleri değişti. Ülkemizdeki konum itibarıyla 24 Haziran'da 2018'de seçim yapılmasına karar verildi. Bizim de üçüncü dönemimiz son bulacaktı. Biz de hem şehrimize hem ülkemize daha farklı bir konumda hizmet etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerimizi de Cumhurbaşkanı'mıza ve genel merkezimize ilettik. Dün akşam gelen cevap sonucunda aday adayı olarak partimize başvurabileceğimiz, bu konuda izin verildiğine ifade ettiler. Hayat değişimlerden ibaret ve vazgeçilmeyen tek şey değişimin kendisi. Ben bu işe başlarken, çok radikal bir kararla hakimliği bırakarak, şehrimize hizmete geldim. Allah'a çok şükürler olsun, geriye dönüp, baktığımda 14 yıl içerisinde birçok güzellikleri görüyorum."

Selim Yağcı, konuşmasının ardından milletvekili aday adaylığı başvurusunu AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'a teslim etti.



FOTOĞRAFLI