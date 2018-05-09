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Bilal Erdoğan, Yalova’da taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, geçen ay Yalova'da yaşamını yitiren İlim Yayma Cemiyeti'nin eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur'un (94)...

Bilal Erdoğan, Yalova’da taziye ziyaretinde bulundu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, geçen ay Yalova'da yaşamını yitiren İlim Yayma Cemiyeti'nin eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur'un (94) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yalova’nın Güneyköy’e gelen Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehmet Mehdi Sungur’un ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bilal Erdoğan, bu ziyaretin ardından Yalova Üniversitesi'ne geçti. Erdoğan burada, Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Cebeci’yi tebrik eden Bilal Erdoğan, Yalova Üniversitesi’nin büyük gelişme kaydedeceğine inandığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Cebeci de Bilal Erdoğan’a üniversitenin genel durumu hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından İlim Yayma Vakfı’nın Yalova’daki faaliyetlerini anlatan Bilal Erdoğan, günün anısına Prof. Dr. Suat Cebeci’ye hediye takdim ederek kurumdan ayrıldı.

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