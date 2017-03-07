Bilal Erdoğan, Tekirdağ'da TÜGVA şubesinin açılışını yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Tekirdağ Şubesi'ni açtı.

TÜGVA'nın açılış törenine Bilal Erdoğan, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Tekirdağ Şube Başkanı Emrah Hekim ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Bilal Erdoğan; birçok kurum, kuruluş, vakıfta üyeliğinin ve yönetim kurulu görevinin bulunduğunu ancak başkanı olduğu tek kurumun Dünya Etnospor Konfederasyonu olduğunu söyledi. Tekirdağ'da, merkezi lokasyonda Türkiye Gençlik Vakfı'na güzel bir mekan kazandırıldığını belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Buradaki arkadaşlarımızı, kendilerini tebrik ediyorum. Destek veren bütün kurum, kuruluşlara, hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı, gençlerimizin yetişmelerinde değerlerimizin, inanç sistemimizin, egemen olduğu, takdir edildiği, anlaşıldığı bir metodun yaygınlaştırılması için, bu topraklarda yetişen insanların bu topraklara ait değerleri, bu toprakların öz değerlerine yabancı olmaması için yetişirken mücadele veren bir vakfımız. Ortaokuldaki genç kardeşlerimizden tutun, liselerimizde, üniversitelerimizde, kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktan, geleneksel sporlarımızı tanıtmaktan, kendi kültür öğelerimizi popülerleştirmekten işte din, diyanet, inanç anlamında eğitimlere varıncaya kadar, akademik kariyerle ilgili çalışmalara varıncaya kadar çok güzel çalışmaları yaptıklarını biliyorum. Özellikle İstanbul'da birçok çalışmalarına katılma fırsatımız da oldu. Tekirdağ'da da bu güzel çalışmaları devam ettirdiklerini görmek, böyle güzel bir merkeze sahip oldukları için bugün burada buluşmak gerçekten mutluluk verici. Tekirdağ için, bütün Trakya için hayırlar getirsin, hayırlara vesile olsun diyorum. Ve inşallah Tekirdağ'da ve Türkiye'nin her yerinde sivil toplum kuruluşlarımız, kamunun imkanlarının yetişemediği yerlerde bu tür sosyal hizmetleri, sosyal çalışmaları gençliğimize yönelik olsun, kadınlarımıza yönelik olsun, yaşlılarımıza, hastalarımıza, ihtiyaç sahibi her kim varsa onlara yönelik çalışmaları daha da yaygınlaştırarak yapsınlar. Ve gerçekten kamu kurumlarımızın, sivil toplumun önünü açma ve destekleme yönündeki çalışmaları da son dönemde takdire şayan. Bu anlamda sayın valimizin de burada olması çok anlamlı kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ gençliği için, gelecek için, gelecek nesiller için Türkiye Gençlik Vakfı'nın açılışı için toplandıklarını belirterek, "Öncelikle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. TÜGVA yönetimi adına, çünkü buradaki genç arkadaşlarımız geçekten bu işe gönül vererek, bu işi severek yapıyorlar. Ve gençlerimizi, geleceğimizi burada onların milli ve manevi değerleriyle bezenerek en iyi şekilde yetişmeleri, birlik ve beraberliğin kardeşliğin pekişmesine vesile olacak bu anlamlı çatı altında buluşturdukları için ben onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilal Erdoğan, kurdele kesiminin ardından vakfın şubesinden incelemelerde bulunduktan sonra Ergene İlçesi'ne geçti.

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