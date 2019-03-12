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Bilal Erdoğan: Futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon lira

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "2018 yılında futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon...

Bilal Erdoğan: Futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon lira

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "2018 yılında futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon lira. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın 56 federasyona aktardığı toplam kaynak 400 milyon lira" dedi.
Bir dizi açılış ve ziyaret için Antalya'ya gelen Bilal Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün de hazır bulunduğu ziyarette İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Süleyman Karakaya tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Manavgat Gençlik Spor'un karate ve okçuluk takımlarının gösteri yaptığı ziyarette, Bilal Erdoğan da okla atış yaptı.
Gösterinin ardından seminer salonunda genç sporcular, antrenörleri ve velileriyle bir araya gelen Bilal Erdoğan, amatör ve geleneksel sporların önemine işaret etti. Genç sporcular ve antrenörlerin sorularını da yanıtlayan Bilal Erdoğan'a, bir antrenör, şehir dışı karşılaşmalardaki ücretler, eşofman ve diğer eksikleri hep antrenörler ve genç sporcuların ailelerinin kendilerinin karşıladığı ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılamayacağını sordu. Bu sorunun farkında olduklarını ancak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın elindeki imkanların da kısıtlı olduğunu aktaran Bilal Erdoğan, şöyle dedi:
"Türkiye'de herkes bir futbol takımı taraftarı. 2018 yılında futboldaki 3 büyük kulübün borçları için ödediği faiz 650 milyon lira. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın 56 federasyona aktardığı toplam kaynak 400 milyon lira. Bunlar 2018 rakamları. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Amatör spor branşları ve okul sporlarında takımlara destek konusunda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Belediyeler amatör spor faaliyetlerinde takımlara ve sporculara, ulaşım, forma ve diğer malzemeler konusunda destek vermeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde amatör spor branşları için kaynak aktarıldı ve başta güreş olmak üzere birçok amatör spor dalı desteklendi" dedi.
Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.

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