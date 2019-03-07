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Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)

BURSA'DA 11 TEMSİLCİLİĞİN AÇILIŞI YAPILDI Türrkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Bursa’da hizmete açtığı 11 ilçe temsilciliği için Şehreküstü Meydanı’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa vakfın Yüksek İstişare...

Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)

BURSA'DA 11 TEMSİLCİLİĞİN AÇILIŞI YAPILDI
Türrkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Bursa’da hizmete açtığı 11 ilçe temsilciliği için Şehreküstü Meydanı’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve liseli gençler katıldı.
Törende konuşan Bilal Erdoğan, amaçlarının 21’inci yüzyıl koşullarına uygun gençler yetiştirmek olduğunu ifade edip, "Bursa'da çalışmalara başlayan 11 tane temsilciliğimizin toplu açılışını yapıyoruz. Aslında bunların bazıları hizmetteydi ama kısmet olup açılışını gerçekleştirememiştik. Kısmet bugüneymiş. Burada hem bunların açılışını yapmak, hem de bu meydanda gençlerle bir araya gelmek çok sevindirici. Vakfımız işte gençleri bu şekilde bir araya getirmek, gençleri bir amaç uğrunda kenetlemek ve bu şekilde ülkemizin bölgede ve dünyada güçlü, 21’inci yüzyıl koşullarını yakalayan nesiller yetiştirebilmek için burada bu manzarayı yeniden ortaya koyuyor" diye konuştu.
EMİNOĞLU: AMACIMIZ DİNDAR, YERLİ VE MİLLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK  
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise vakfın 81 ilde çalışma yürüttüğünü ifade etti. Amaçlarının Yerli ve milli nesil yetiştirmek olduğunu söyleyen Eminoğlu, ‘’Osmanlımızın başkenti Bursa’mızdayız. Çok güzel bir atmosfer var. İnşallah bu açılışlar daha güzel çalışmalara vesile olur. Türkiye genelindeki çalışmalarımızı baktığımız zaman 81 vilayette 420 ilçede ortaokuldan liseye üniversiteden, kadın ve aile gençlik çalışmalarımıza tüm Türkiye sathında bu çalışmaları icra etmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, dindar bir nesil, yerli ve milli bir nesil yetiştirmek noktasında çıktığımız bu yolda bütün kalplere ulaşabilmek’’ dedi. Tören sonunda Erdoğan’a çeşitli hediyeler verildi.

Semih ŞAHİN- Tahsin AYDIN/BURSA, ()

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