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Bigadiç'e şehit ateşi düştü

HATAY'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'ndaki operasyonda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in acı haberi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde büyük üzüntü yarattı. Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak...

Bigadiç'e şehit ateşi düştü
HATAY'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'ndaki operasyonda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in acı haberi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde büyük üzüntü yarattı.
Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'nda düzenlenen operasyonda jandarma ve polis arasında yanlışlıkla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in şehil olduğu haberi, Balıkesir Bigadiç'in kırsal mahallesi İlyaslar'daki ailesine verildi. Şehidin yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Annesi Alime Elçin ve babası Mehmet Elçin, aldıkları haberle yıkıldı. Ev kadını Elif Elçin ile evli olan şehit Niyazi Elçin'in 1.5 yaşında Alperen ve 4 yaşında Metehan adında iki oğlu bulunduğu belirtildi. Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı AK Parti'li İsmail Avcu ve askeri yetkililer, şehit evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi ve Elçin ailesinin acısını paylaştı. Şehit Elçin, bugün Bigadiç'in İlyaslar Mahallesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek. Şehidin tek katlı müstakil evine büyük bir Türk bayrağı asıldı.

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