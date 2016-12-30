Biga'da eğitime kar engeli

Safiye TARI GÜNER/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde etkili kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları yüzünden, kentteki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Biga'da dün ve bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle, şehir beyaz örtüyle kaplandı. İlçede süren kar yağışının yarattığı olumsuzların önüne geçmek için belediye ve karayolu ekipleri yollarda çalışma yapıyor. Etkili kar yağışı nedeniyle, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



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