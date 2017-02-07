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Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan site güvenlik görevlisi öldü

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, 44 yaşındaki İ.H.B.'nin  bıçaklı saldırısında ağır yaralanan özel bir sitenin güvenlik görevlisi 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Olay,...

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan site güvenlik görevlisi öldü
İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, 44 yaşındaki İ.H.B.'nin  bıçaklı saldırısında ağır yaralanan özel bir sitenin güvenlik görevlisi 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, 3 Şubat Cuma gece saatlerinde Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir sitenin güvenlik kulübesine gelen İ.H.B. burada görevli Hasan Hüseyin Koç'a bıçakla saldırdı. Koç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Hasan Hüseyin Koç ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Koç, 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlı İ.H.B.'yi kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı İ.H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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