escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

'Bıçaklı kavga' ihbarına gelen polislere, sürpriz kutlama

KONYA'da 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kavga yerine sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarı yapan grup, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, olay yerine gelen polisleri, dev...

'Bıçaklı kavga' ihbarına gelen polislere, sürpriz kutlama
KONYA'da 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kavga yerine sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarı yapan grup, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, olay yerine gelen polisleri, dev Türk bayrağıyla karşıladı, pasta kesip ikram etti.
Down sendromlular ve engelli vatandaşlar için sosyal aktiviteler düzenleyip, onlara yardımcı olan ‘Eren'den Sonra İyilik Hareketi’ adlı topluluk, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Ardından grup üyeleri, polisi telefonla arayıp 'Zafer Meydanı'nda bıçaklı kavga var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerine kendilerini dev Türk bayrağı, pasta ve karanfillerle karşılayan kalabalığı görünce şaşırdı. Grup üyeleri, polislerin gününü kutlayıp, pasta keserek ikram etti, karanfil dağıttı. Ardından polis ve grup üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314