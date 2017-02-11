Biber üreticilerinden zirai ilaç tepkisi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ndeki üreticiler biberin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı iddiasına tepki gösterdi. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Çiftçilerimiz biberde zirai ilaç kullanmıyor. 'Biyolojik mücadele' dediğimiz böcekli üretim yapıyorlar" dedi.

Türkiye'nin yaş sebze meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da biber üretimi yapan çiftçiler, biberin uzun ömürlü olması için zirai ilaç kullanıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Basında duyduğumuz haberlerde; biberlerin lastik gibi olduğu, kırılmadığı, bunun sebebinin de uzun ömürlü olsun diye zirai ilaç kullanıldığı iddia ediliyor. Biberlerin lastik gibi uzaması kimyasal ilaçlardan kaynaklanmıyor. Ağacından toplanan biberler İstanbul ve Ankara gibi şehirlere uzun sürede ulaştığından veya raflarda uzun süre bekletildiği için suyunu kaybediyor, bu yüzden lastik gibi uzuyor" dedi.

'ZİRAİ İLAÇ KULLANIRSAK BÖCEKLER ÖLÜR'

Biberde zirai ilaç kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Kayhan, "Çiftçilerimiz biberde zirai ilaç kullanmıyor. Biyolojik mücadele dediğimiz böcekli üretim yapıyorlar. Biyolojik mücadelede faydalı böcekler zararlı böcekleri yiyor. Böceklerin olduğu serada zirai ilaç kullanırsak böcekler ölür. Ölürse de yerine yenisini almak maliyeti ikiye katlar ve zarar ederiz" diye konuştu.

Mavikentli biber üreticisi 45 yaşındaki Hasan Karabaş, "Zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerle biber üretiyorum. Biberlerimizin uzun ömürlü olması için hiçbir ilaç atmıyoruz. Biberlerimiz doğaldır" dedi.

Üretici 52 yaşındaki Dursun Akıncı da "Seralarda ilaç, gübre kullanmıyoruz. Bizim ilacımız, gübremiz biyolojik mücadele böcekleridir. İlaç kullanırsak böceklerimiz ölür. Kesinlikle seralarımıza kimyasal ilaç giremez" diye konuştu.

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