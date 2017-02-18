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Beytüşşebap’ta 8 saatlik hasta kurtarma operasyonu

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi Güneyyaka Köyü'nde hastalanan ve göğüs ağrısı çeken 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, 112 Acil Servis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyden alınarak hastaneye...

Beytüşşebap’ta 8 saatlik hasta kurtarma operasyonu
ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi Güneyyaka Köyü'nde hastalanan ve göğüs ağrısı çeken 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, 112 Acil Servis ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap'ta 3 günden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köyler arasındaki bağlantı kesilirken, köylerde bulunan hastaların alınması için sağlık ekipleri yoğun çaba harcıyor. Beytüşşebap İlçesi'ne 30 kilometre uzaklıkta bulanan Güneyyaka Köyü'nde oturan ve göğüs ağrısı çektiği için rahatsızlanan 35 yaşındaki Nusrettin Güzel, yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi. Güzel ailesinin 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istemesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Ekipler, cip ambulans ile karın yer yer 1 metreyi bulduğu yolu 4 saatte geçerek, köye ulaştı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Nusrettin Güzel, 4 saatlik dönüş yolculuğu ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nusrettin Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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