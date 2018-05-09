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Beytüşşebap'ta yağmur suyu, içme suyu şebekesine karıştı

ŞIRNAK'ın Beytüşebap ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları içme suyu şebekesine karıştı. İlçe merkezi ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken, belediye çalışanları sel ve taşkınlara karşı çalışmalarını...

Beytüşşebap'ta yağmur suyu, içme suyu şebekesine karıştı
ŞIRNAK'ın Beytüşebap ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları içme suyu şebekesine karıştı. İlçe merkezi ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken, belediye çalışanları sel ve taşkınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sağnak nedeniyle bazı köy yollarında toprak kaymaları yaşandı.
Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla süren ve dün etkisini arttıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve köylerde farklı bölgelerde bulunan derelerde taşkın sonucu sel meydana geldi. Taşan sel suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evlerdeki çeşmelerden zaman zaman çamurlu su aktığı gözlenirken, vatandaşlar mahallelerdeki çeşmelerden içme suyu ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor. İlçe ve köylerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanırken, belediye işçileri sel ve taşkınlara karşı zemin katların önüne kum dökerek, tedbir almaya çalışıyor. 
Bu arada ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Ayvalık köyünde, Faraşin Yaylası'ndan Habur Çayı'na gelen suyun taşması nedeniyle buradaki birçok tarla, bağ ve bahçe su altında kaldı. Taşkın nedeniyle evlerde hasar meydana gelmezken, çiftçiler büyük zarara uğradı. Sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ise toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

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