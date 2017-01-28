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Beytüşşebap'ta tüm köy yolları kardan kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeyi Şırnak ve Hakkari'ye bağlayan tüm köy yoları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap İlçesi'nde 2 günden bu...

Beytüşşebap'ta tüm köy yolları kardan kapandı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeyi Şırnak ve Hakkari'ye bağlayan tüm köy yoları ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap İlçesi'nde 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap-Hakkari, Beytüşşebap-Şırnak ile ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de kepenklerini açan esnaf, daha sonra işyerinin önündeki kar yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştı. 
Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışmalara başlarken, belediye ekipleri de ilçe merkezindeki yolları kardan temizlemede yetersiz kaldı. Bunun üzerine karayolları ekipleri de belediye ekiplerine destek vererek, ilçe merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başladı.
Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının çok geç başlatığını belirterek, "Sabah eken saatlerinde iş yerimize geldik. İşyerlerimizi kardan temizledik, yoların kapanması nedeniyle ilçeye günlük gıda maddeleri gelemeyecek. Kar yağışı devam ederse ilçe merkezinin tamamı karla kapanacak. İlçedeki iş makineleri bu karı temizlemek için yeterli olmayacak" dedi.

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