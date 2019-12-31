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Beytüşşebap'ta kar kalınlığı, 70 santimi buldu
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek yerlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap'ta 4 gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı,...
GENEL 31.12.2019, 10:23
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek yerlerinde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.
Beytüşşebap'ta 4 gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ulaşımda aksama olmaması için tedbir alındığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Kış şartlarının ağır geçtiği ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarımız kapanmıştı. Gece gündüz ara vermeden ve halkımıza hizmet aşkımızla ekiplerimiz çalışarak en uzak Güneyyaka ve Bölücek köy yollarımız dahil tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz" dedi.
Beytüşşebap'ta 4 gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, ulaşımda aksama olmaması için tedbir alındığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Kış şartlarının ağır geçtiği ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarımız kapanmıştı. Gece gündüz ara vermeden ve halkımıza hizmet aşkımızla ekiplerimiz çalışarak en uzak Güneyyaka ve Bölücek köy yollarımız dahil tüm köy yollarını ulaşıma açıyoruz" dedi.
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