Beytüşşebap'ta evler kar altında kaldı

ŞIRNAK'ta 3 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap İlçesi'nde ev ve araçlarn kar altında kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulurken, belediye görevlileri iş makinaları ile caddeleri kardan temizlemek ve yolları açmak için büyük çaba harcıyor. Beytüşşebap'ta kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okullar 2 gün tatil ilan edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.Beytüşşebap İlçesi'nde 2 gündür kar yağışı nedeniyle günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezindeki tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulurken, Beytüşşebap Belediyesi ve Karayolları ekipleri ilçe merkezinde kar temizle çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye ulaşım sağlanan yollar ile köy yollarında aksama meydana gelmesi için çalışmalar devam ederken, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe sakinleri kar altında kalan araçlarını çıkarmak için büyük çaba sarf ediyor. Esnaf, kar yağışı nedeniyle işlerin durduğunu göz önüne alarak kardan adam yaptı.Beytüşşebap'ta kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okullar 2 gün tatil ilan edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 2 gün idari izinli sayılacak.

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