Beytüşşebap'ta - 15 derecede kaplıca keyfi

ŞIRNAK' Beytüşşebap İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Ilıcak Köyü yakınlarında bulunan Zümrüt Kaplıcası, eksi 15 dereceye varan soğuğa rağmen şifa arayanları ağırlıyor. Bel ağrısı, romatizma ve deri hastalığı olanlar kötü hava koşulları ve dondurucu soğuğa rağmen 24 derece sıcaklığında olan kaplıca suyuna girerek şifa bulmaya çalışıyor.Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Kato dağı eteklerinde bulunan Ilıcak Köyü'ndeki Zümrüt Kaplıcaları, yaz kış demeden gelen misafirlerini ağırlıyor. Kaplıcanın bulunduğu yerde 1992 yılında yapılan otel PKK'lı teröristler tafından ateşe verilmesiyle kapanmak zorunda kalırken, otele ait 2 açık havuz şifa bulmaya gelenlere hizmet vermeye devam ediyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede soğuk havalara rağmen, vatandaşlar bel ağrısı, romatizma ve deri hastalıklarından dolayı havuza girerek, hastalıklarına çare arıyor.Zümrüt Kaplıcası'nın turizme kazandırılması gerektiğini anlatan, Beytüşşebap ve Köyleri Kalkınma Kültür ve Eğitim Spor Derneği Başkanı Zekeriya Dursun, kapılıcanın hastalıklara şifa bulmasından dolayı yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi. Dursun, "Zümrüt Kaplıcaları, Kato Dağı eteklerinde Habur Çayı'nın Beytüşşebap'tan çıkan kolunun yanında bir doğa harikası olarak bakir olarak duruyor. Tamamen doğal. Buradaki iki havuzdan hem kadınlar, hem de erkekler faydalanıyor. Ancak burada, otel, pansiyon kafeterya ve sağlık turizmine yönelik hiç bir tesis bulunmamaktadır. Yine jeotermal enerji de seracıklıkta faydalanabilir. Bölgede yeni ve çok güzel örnekleri var. Van'ın Çaldıran İlçesi'nde seracılıkta kullanılıyor. Yine Güçlükonak ve Çermik ilçelerinde güzel örnekleri var. Ancak, ilçemizdeki kaplıca bir sürü hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Örneğin eklem ağrısına, bel boyun ağrılarına, prostat hastalıklarına, böbrek taşlarına, deri hastalıklarına, kadın hastalıklarına iyi geldiği bölge insanı tarafından söylenmektedir. Burada kış aylarında kayak yapılabilir. Diğer yandan rafting, doğa ve dağcılık sporları için çok önemli bir arazi yapısı vardır. İyi değerlendirildiğinde çok yakın komşularımız olan İran ve Irak'taki yatırımcıya açık bir alandır. Ülkemizin her tarafındanki yatırımcıların, buraya yatırım yapmasını istiyoruz. Yatırım sağlandığı taktirde, ilçemizden istihdam sağlar, aynı zamanda batı illerine yapılan göçleri de önler" dedi.Bölgenin ziyaretçilerinden Naif Durmuş ise, kaplıcanın bakımsız olduğunu dile getirerek, yetkililerin buraya yatırım yapılması için çağrıda bulundu."SAĞLIKLI İNSANLAR DA FAYDALANABİLİR"Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sibel Karaaslan da, Zümrüt Kaplıcası'nın yıllardır vatandaşların yararlandığı doğal bir zenginlik olduğunu ifade ederek, kaplıcalardan çeşitli hastalıklar için faydalanılabileceğini söyledi. Karaaslan, "Bunların başında, iltihabı olan veya olmayan romatizmal hastalıklar gelir. Ayrıca cilt, sindirim sistemi, kadın, solunum, böbrek hatta kalp ve damar hastalıkları için kaplıcalardan faydalanılabilir. Kaplıcaların sadece tedavi edici etkileri yoktur, aynı zamanda koruyucu etkileri de vardır. Bağışıklığı güçlendirici etkileri var. Bu açıdan sadece hastalar değil sağlıklı insanlar da kaplıca suyundan faydalanabilir" diye konuştu.

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