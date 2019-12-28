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Beytüşşebap'ta 10 köy yolu kardar kapandı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santime ulaştığı...
GENEL 28.12.2019, 09:50
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 10 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santime ulaştığı ilçede, 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor.
İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santime ulaştığı ilçede, 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor.
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