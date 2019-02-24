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Beyşehir Gölü'nde gün batımı güzelliği

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği  ilçenin adını taşıyan göle gelen ziyaretçiler, göl kenarında gezerken gün batımının eşsiz güzelliğine de tanıklık ediyor. Fotoğraf...

Beyşehir Gölü'nde gün batımı güzelliği
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği  ilçenin adını taşıyan göle gelen ziyaretçiler, göl kenarında gezerken gün batımının eşsiz güzelliğine de tanıklık ediyor. Fotoğraf tutkunları da özellikle güneşin battığı saatlerde göl kıyılarına akın ederek gün batımını fotoğraflıyor.
Türkiye'nin 3'üncü, tatlı su olarak da en büyük gölü olan Beyşehir Gölü, özellikle yer altı kaynaklarından besleniyor. Oluşumu bakımından tektonik meşeyli, karstik bir göldür.  Beyşehir Gölü, üzerinde ortalama olarak 33 tane irili ufaklı ada vardır.
Gölde, güneşin batışı sırasında Anamas Dağı’nın birlikteliği sayesinde mükemmel bir manzara ortaya çıkıyor. Bu nedenle de gün batımında göle gelen ziyaretçiler, göl kenarında gezerken gün batımının eşsiz güzelliğine de tanıklık ediyor. Martılarda göle eşsiz güzellik katıyor. Fotoğraf tutkunları da özellikle güneşin battığı saatlerde göl kıyılarına akın ederek gün batımını fotoğraflıyor. Milli Park statüsünde olan gölde tatlı su balıkçılığı yapıldığı için soğuk hava dolayısıyla avcıların büyük bölümü faaliyetlerine ara verirken, bazı balıkçılar ise günbatımı saatlerinde tekneleriyle göl sularına açılarak ekmek mücadelesi vermeye devam ediyor.

​FOTOĞRAFLI 

 

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