Beyoğlu’nda vatandaşlar sağlık seminerleri ile bilinçlendiriliyor

İSTANBUL,()-Beyoğlu Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek amacıyla sağlık seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Daha önce 15 ayrı Semt Konağı'nda düzenlenen seminerlerin ardından son olarak Beyoğlu Belediyesinin ve Liv Hospital Hastanesi işbirliğinde Sağlıklı Yaşam Semineri yapıldı.

Metropol hayatında en büyük sorunlarından birisi sağlıksız ve bilinçsiz beslenme. Birçok hastalığa davetiye çıkaran bu soruna da Ahmet Misbah Demircan el atarak çözüm buldu ve ücretsiz büyük hizmeti halkın ayağına getirdi. Beyoğlu Belediyesi vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek için sağlık seminerleri düzenlemeye başladı. Daha önce 15 ayrı Semt Konağında düzenlenen seminerlerin ardından son olarak Beyoğlu Belediyesinin ve Liv Hospital Hastanesi işbirliğinde Sağlıklı Yaşam Semineri düzenlendi. Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN DEMİRCAN’DAN SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Kasımpaşa’ya sağlıklı yaşam merkezi yaptırıyorum. Bu Sağlıklı Yaşam Merkezinde ne yememiz gerektiğini, ne içmemiz gerektiğini sürekli anlatan ve bu konularda sürekli eğitim veren programlarımız olacak. Sağlık konusunda alanlarında uzman değerli hocalarımızı da davet edeceğiz. Orada vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam için neler yapmaları gerektiğini anlatan seminerler verecekler. Çünkü insanlarımız sağlıklı bir yaşam için ne yemesi ve içmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor. Vücudumuzun kendi içerisinde bir dengesi var. O dengeyi bozmayacak şekilde beslenmemizde dikkat edebilirsek sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz” dedi.

SAĞLIKLI BESLENEREK HASTALIKLARDAN KORUNMAK MÜMKÜN

Beslenme Uzmanı Mahya Sultan Tosun ise, “Beyoğlu Belediyesinin Liv Hospital Hastanesi ile ortaklaşa düzenlediği Ebeveyn Okulu sertifika törenindeyiz. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bilinçli anne ve babaların oluşturulması adına ebeveynlere yönelik güzel programlar yapıldı. Bugün de özellikle son dönemlerinde çok güncel bir konusu olan bağırsak sağlığı hakkında bir takım bilgiler verdim. Sağlıklı beslenmenin öneminden bahsettim. Bazı kronik hastalıkların beslenme ile ne kadar etkili olabileceğini ve beslenmeye verdiğimiz değer ile bu tür hastalıklardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

‘Mikrobiyata ve Beslenme’ konulu seminerde, bağırsak sağlığı hakkında vatandaşları bilgilendiren Beslenme Uzmanı Mahya Sultan Tosun daha sonra soruları cevaplandırdı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle takip edilen seminerin sonunda Başkan Demircan, Beyoğlu Belediyesinin ile Liv Hospital işbirliğinde hayata geçirilen Ebeveyn Okulu Programına katılan 45 kursiyere sertifikaları takdim etti.

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