Beyoğlu'nda sokakta sıkışan ambulansı itfaiye kurtardı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL()-BEYOĞLU'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı. Ambulans, itfaiye aracı ile çekilerek kurtarıldı.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokakta saat 12.00 sıralarında hasta almaya giden bir ambulans, yokuş aşağı ve dar olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarptı. Manevra yapamayan araç burada mahsur kaldı. Ambulans şoförü aracı kaldığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulans, itfaiye aracındaki çelik halatla çekilerek kurtarıldı.

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