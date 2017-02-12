Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Beyoğlu'nda polisi ve itfaiyeyi 2 saat uğraştırdı

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişimimde bulundu. Müzakereci polislerin yaklaşık iki saat ikna etmek için çaba...

Beyoğlu'nda polisi ve itfaiyeyi 2 saat uğraştırdı



Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyen bir kişi çatıya çıkarak intihar girişimimde bulundu. Müzakereci polislerin yaklaşık iki saat ikna etmek için çaba gösterdiği İbrahim A. sonunda çatıdan inmeyi kabul etti.



5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN GÖRENLER POLİSİ ARADI

Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdan kendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerine kiremit ve taş attı. Bir çok kişi de bu anları cep telefonu ile kaydetti.İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. İ.A polis merkezine götürüldü.



(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.