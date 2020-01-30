Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı
Oğuzcan YAZAR-Zeki GÜNAL-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda otomobiline binmeye çalışan kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Kamil K. hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Olay, Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Uzun Bayır Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016