Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı
Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi. Olay,...
Çağatay KENARLI - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul - BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.
Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TANIDIK İSİM ÇIKTI
Yapılan incelemede cesetin Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu olduğu tespit edildi.
48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.
Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi
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