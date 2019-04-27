Beyoğlu'nda motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda arkadan çarptığı özel halk otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsünü vatandaşlar çıkardı. Vücudunda kırıklar olan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa girişinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Kulaksız-Eminönü hattında çalışan özel halk otobüsü yolcu almak için Piyalepaşa otobüs durağında durdu. Otobüsün arkasından gelen İbrahim Sedatoğlu'nun kullandığı motosiklet otobüse çarptı. Motosiklet, otobüsün altına girerek sıkıştı. Sürücü İbrahim Sedatoğlu da otobüsün altına girerek, tekerleğin olduğu yerde sıkıştı. Otobüs şoförü ve yolcular tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sedatoğlu için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Kask ve koruyucu kıyafetler sayesinde hayati tehlikesi bulunmayan ancak, vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen yaralı sedye ile ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

"OTOBÜSE ÇARPINCA ALTINA GİRDİ"

Otobüste bulunan bir yolcu "Biz yolcuyduk otobüste oturuyorduk, motosikletli arkadan hızlı geldi. Fren sesi duyduk ama ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Otobüse çarpınca altına girdi. Biz yardım ettik, otobüsün altındaydı arkadaşı oradan aldık. Sağlık durumu iyi çok şükür." diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

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