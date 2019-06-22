Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

Beyoğlu'nda motosiklet otobüse çarptı 

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, Unkapanı köprüsü, Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.  Kaza Beyoğlu...

Beyoğlu'nda motosiklet otobüse çarptı 
BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüse arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, Unkapanı köprüsü, Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 
Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Ateş'in kullandığı 34 BP 2417 plakalı motosiklet Taksim istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sultanahmet- İstanbul Havalimanı seferini yapan otobüsüne arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Ateş yaralanırken haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ateş, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 
Öte yandan havalimanına geç kalmak istemeyen bazı yolcular ise otobüs şoförüyle tartıştı. Bunun üzerine  yolcular kaza yerine gelen başka bir otobüse binerek havalimanına gitti. 

(FOTOĞRAFLI) 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328