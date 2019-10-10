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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ(1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL /İSTANBUL   Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık...

GENEL 10.10.2019, 05:17

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL /İSTANBUL  

Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede binanın boş olduğu ve olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. 

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