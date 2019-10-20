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Beyoğlu'nda kemerli kavga kamerada
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü....
GENEL 20.10.2019, 12:12
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
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