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Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı (1)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı. Olay, Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.30...
GENEL 12.11.2019, 16:14
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buraya gelen silahlı bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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