BEYOĞLU'NDA İŞE GİTMEK İÇİN ARAÇLARININ BAŞINA GELENLER ŞOK YAŞADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL



BEYOĞLU'nda sokakta park halinde bulunan 6 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.



Beyoğlu'nda sabah işlerine gitmek için otomobillerinin başına gelen sürücüler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta park halindeki 6 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Araç sahipleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa ürede olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemelerde bulundu. Bazı araçların yan camları bazı araçların arka camları kırılırken bazı araçların içerisinde de taş olduğu görüldü.





SABAH ÖĞRENDİLER



Aracının arka camı kırılan Lütfi Lortoğlu "Sabah işe gitmek için aracımın başına geldiğimde aracımı bu şekilde buldum.Herhalde gece burada kavga etmişler. Benim de aracımın arka camını kırmışlar. Aracın içinde taş var; taşın üzerinde de kan var. Ben de polisi aradım. Polisin gelmesini bekliyorum. Başka araçlarda da zarar var. Rahatsızın biri çıkmış. Araçların camlarını kıra kıra gitmiş.Bunu kim yaptıysa bulunmasını bekliyoruz" dedi.





Polis, sokak üzerinde araçların camlarını kıranları yakalamak için çalışma başlattı.