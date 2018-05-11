Beyoğlu'nda ibretlik görüntüler

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi.

Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi.

BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ. KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

(FOTOĞRAF)