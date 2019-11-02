Beyoğlu'nda Çin'li kadına kapkaç şoku; telefonu çalan kapkaççı kamerada

Çağatay KENARLI, İSTANBUL BEYOĞLU'nda Çinli kadın turistin cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

Olay, Beyoğlu Feridiye Caddesi'nde 21 Ağustos'ta meydana geldi. Caddede bekleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Li X.'in telefonu yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Kapkaça uğrayan Çinli kadın korku ve panik yaşarken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaçı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ç.E.'yi 20 Ekim'de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

9 SUÇTAN KAYDI, HIRSIZLIK VE KAYIP OLARAKTA ARANMASI VAR

Ç.E.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Kapkaç', 'Gasp', 'İkametten hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından 9 suç kaydı olduğu tespit edilirken 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu ve 'Kayıp' olarak arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.E. 21 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Çinli kadının telefonunu çalması caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çinli kadın kaldırımda beklerken, yanından geçen şüpheli telefonu alarak, kaçıyor. Çinli kadın bir şüphelinin arkasından bir süre koşuyor.

(FOTOĞRAF)