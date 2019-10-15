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Beyoğlu'nda bir işyerine ses bombası atan 7 kişi gözaltına alındı
BEYOĞLU Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir işyerine ses bombası atan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir işyerine ses bombası...
GENEL 15.10.2019, 13:07
BEYOĞLU Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir işyerine ses bombası atan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir işyerine ses bombası atan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden (DGH) kayıtları olduğunu belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin önümüzdeki günlerde siyasi parti binaları, ve market zincirlerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli, havai fişek ve ses bombalarıyla saldırılar yapabileceğini tespit etti. Gece İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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