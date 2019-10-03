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Beyoğlu'nda binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor
Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı. Binanın kolonlarında çatlamalar...
GENEL 03.10.2019, 18:12
Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı. Binanın kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlenirken, sokakta esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.
Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına dün ara verildi. Ardından yapılan incelemede binanın, kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlendi. Bunun üzerine sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu ekiplerinin binaya ilişkin çalışmaları sürerken, sokaktaki esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.
(FOTOĞRAF)
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