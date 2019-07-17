Beyoğlu'nda bebek kurtarma operasyonu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda evin mutfağında mahsur kalan 1 buçuk yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ailesine teslim edildi.

Olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Geçici Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Ailesi salonda oturan 1 buçuk yaşındaki Sefa Saruhan mutfağa girdi. Evin mutfağında oynamaya devam eden Sefa bebek kapının arkasındaki yer sofrasını devirince içeride mahsur kaldı. Gürültüyle mutfağa yönelen bebeğin annesi devrilip kapının kapanmasına neden olan yer sofrası nedeniyle kapıyı açamadı. Baba ve diğer kişilerin tüm çabasına rağmen kapıyı açmak mümkün olmadı. Ailenin yardım talebi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekibi itfaiye aracının merdiveni ile açık olan mutfak penceresinden girip bebeği kurtarmak istedi. Sokaktaki elektrik telleri itfaiye merdiveninin pencereye ulaşmasına engel oldu. Bunun üzerine eve giren bir itfaiyeci mutfak kapısını açıp içeride mahsur kalan Sefa bebeği kurtarmak için bir süre çaba gösterdi. Bebeğin korku içinde ağlaması üzerine itfaiyeci omuz atarak kapıyı kırdı. Kurtarılan Sefa bebek annesine teslim edildi.

(FOTOĞRAFLI)

