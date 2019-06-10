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Beyoğlu'nda balkon çöktü: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda balkonun çökmesi sonucunda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Beyoğlu'nda baba ile çocuklarının oturduğu balkonun çökmesi sonucunda baba ile 3 çocuğu...

Beyoğlu'nda balkon çöktü: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda balkonun çökmesi sonucunda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 
Beyoğlu'nda baba ile çocuklarının oturduğu balkonun çökmesi sonucunda baba ile 3 çocuğu ve onlara yardım eden 1 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay; Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada 00:30 sıralarında meydana geldi. Binanın 2. katında bir baba ile 3 çocuğunun balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı balkon çöktü. 

5 KİŞİ YARALANDI 
Balkonda bulunan baba ile 3 çocuğu  çöken balkon ile birlikte yere çakıldı. Olayda baba ile 3 çocuğu ve onlara yardım etmek isteyen 1 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Duydukları gürültüyle sokağa çıkan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Olayı gören Hamit Taşar, adlı bir kişi, "Sese ve polis ile ambulansları görünce geldik. Balkon çökmüş 4 yaralı var. Bir tanesinin durumu ağırdı" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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