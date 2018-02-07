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Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,() BEYOĞLU Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak'ta bulunan 7 katlı bir  otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar...

Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,() BEYOĞLU Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak'ta bulunan 7 katlı bir  otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI
Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, “Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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