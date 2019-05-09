Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yanıyor (1)

Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda 2 katlı bir bina alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalesini sürdürüyor.
(FOTOĞRAF)
Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda 2 katlı bir bina alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalesini sürdürüyor. (FOTOĞRAF)
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:41
Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda 2 katlı bir bina alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalesini sürdürüyor.
(FOTOĞRAF)
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