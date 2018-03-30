Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Beyoğlu Belediyesi Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’na katıldı

İSTANBUL, () - KAMU Teknoloji Platformu tarafından 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde gerçekleştirildi. Yapı, aydınlatma, enerji ve bilişim sektörlerinin...

Beyoğlu Belediyesi Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’na katıldı

İSTANBUL, () - KAMU Teknoloji Platformu tarafından 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde gerçekleştirildi. Yapı, aydınlatma, enerji ve bilişim sektörlerinin bir araya geldiği konferansta, akıllı şehir uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Konferans kapsamında düzenlenen “Şehirlerin liderliği” paneline konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, akıllı şehirlerin oluşum sürecini ve Beyoğlu’nda hayata geçirilen akıllı uygulamaları anlattı. Akıllı şehirlerin oluşumunda doğru planlamanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Demircan, “Her şeyden önce yerel yönetimin kendi içerisinde akıllı ve hızlı yönetilebilmesi gerekiyor. Beyoğlu’nu Akıllı şehirler sıralamasında daha üst sıralara taşımak için Smart Beyoğlu uygulamasını geliştirdik” dedi.

Akıllı şehrin ne anlama geldiğini de belirten Demircan, “Akıllı şehirlerin genel özelliği, üretimden sanayiye, ticaret şehrin planlamasına, eğitiminden sosyal ve kültürel hayata kadar tüm unsurların akıllı sistemlere entegre edilerek daha ulaşılabilir hale getirilmesidir” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314