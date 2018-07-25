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Beyoğlu Belediyesi: 7 bina tedbiren boşaltıldı

Zeki GÜNAL - İstanbul () - BEYOĞLU Belediyesi, Sütlüce'de çöken binayla ilgili son durumu içeren yazılı açıklama yaptı. "MÜDAHALE YÖNTEMLERİ OLUŞTURULMAKTADIR" Yazılı açıklamada şöyle denildi; "Şiddetli yağış sonucu toprak...

Beyoğlu Belediyesi: 7 bina tedbiren boşaltıldı

Zeki GÜNAL - İstanbul () - BEYOĞLU Belediyesi, Sütlüce'de çöken binayla ilgili son durumu içeren yazılı açıklama yaptı.
"MÜDAHALE YÖNTEMLERİ OLUŞTURULMAKTADIR"
Yazılı açıklamada şöyle denildi;
"Şiddetli yağış sonucu toprak kayması nedeniyle yıkılan Sütlüce Mahallesi 2755 ada 1 parseldeki yapı ile çevresindeki mevcut 7 bina tedbiren boşaltılarak olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilmiştir. Boşaltılan binalardaki vatandaşlarımız Beyoğlu Belediyemiz tarafından misafir edilmektedir. Tahliye edilen bina sakinleri için çözüm üretmek amacıyla başlayan çalışmalar devam etmektedir. 
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgi uyarınca aralıklı olarak şiddetli yağışlar beklendiği, toprak kaymasının yaşandığı alanda kontrol dışında herhangi bir işlem yapılamamakta olup, temel ve zemin mekaniği konusunda uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturulmaktadır"
 
"ÇUKUR YOL SEVİYESİNE KADAR DOLDURULACAKTIR"
"Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar; mühendislik çalışmalarıyla, olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalışmaktadırlar. Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için belediyemiz ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla olay esnasında meydana gelen çukur yol seviyesine kadar doldurulacaktır.
Devam eden detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların emniyet durumu hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Başta afete maruz kalan bina sakinleri olmak üzere Beyoğlu'muza geçmiş olsun"

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