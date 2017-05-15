BEYMEN Resort Palmarina Bodrum tatillere stil katıyor

İSTANBUL () - DÜNYACA ünlü markaların buluşma noktası BEYMEN, Palmarina Yalıkavak Bodrum’da yer alan BEYMEN Resort Palmarina mağazası bu yaz da sezonunun en gözde markaları ile tatilinize stil katıyor.

Denize sıfır konumdaki iki katlı BEYMEN Resort Palmarina’da BEYMEN Collection ve Academia’nın yanı sıra Tory Burch, Emilio Pucci, Dolce&Gabbana, Missoni, Stella McCartney, Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Isaia, Anya Hindmarch ve Etro gibi dünyaca ünlü modaevlerinin kadın, erkek ve exclusive beach koleksiyonları yer alıyor.

BEYMEN’in özel çanta koleksiyonunun en gözde modelleri, sezonun öne çıkan gözlük modelleri, güneş bakım ürünleri ve niş parfüm koleksiyonlarına kadar yaza dair geniş bir seçki Beymen Resort Palmarina'da yer alıyor.

BEYMEN Resort Palmarina, Cuma ve Cumartesi günleri 10:00-00:00, diğer günler ise 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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