Beylikdüzü’nde, Barış ve Sevgi buluşmaları devam ediyor

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin bu yıl 6’ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları üçüncü gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sahaf Söyleşileri ve Çardak Sohbetleriyle başlayan üçüncü gün etkinlikleri, Güliz Ayla konseri ile sona erdi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin, 6’ıncısını düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları üçüncü gününde Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini Beylikdüzü halkıyla buluşturdu. Listesiz Kitap Mezatı etkinliğiyle başlayan üçüncü gün programı Ali Tekin Çam ve İlhan Bilge’nin konuk olduğu Sahaf Söyleşisi ile devam etti. Söyleşinin ardından, bu yılın konusu “Umut” teması, Çardak Sohbetleri Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde Beylikdüzülü vatandaşlarla buluştu. Söyleşinin konukları CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve Yılmaz Karakoyunlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitler anlatarak devrimleri hakkında bilgi verdi.

GÜLİZ AYLA ETKİNLİKLERİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE DAMGA VURDU

Üçüncü gün etkinliklerinin sonunda ise, Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Güliz Ayla, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına konser verdi. Ayla’nın en sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlar konser boyunca gönüllerince eğlendi.

“İSTANBUL’A UMUT OLMAK İÇİN YOLA ÇIKAN BEYLİKDÜZÜ, TÜM TÜRKİYE’YE UMUT OLMUŞTU”

Barış ve Sevgi Buluşmalarının bu yıl “Umut” temasını işlediğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde bilgilenmeye gayret ediyoruz. Bilgiyi tecrübeyle buluşturan Altan Öymen ve Yılmaz Karakoyunlu hocamızın çok hoş bir sohbeti oldu. Tecrübelerini aktardılar. Beylikdüzü’nde kitle hazır. Hem de çardak altı sohbetlerine ilgi çok büyük, insanlar bilgilenmek ve tecrübelerden istifade etmek istiyor. Bizde buna imkân yaratmaya gayret ediyoruz. Altıncısını düzenlediğimiz Barış ve Sevgi buluşmalarının bu yıl ki teması Umut’tu. Biz umudu konuşuyoruz. Siyasette umudu konuşuyoruz, eğitimde, sporda ve kadın için umudu konuşacağız. Umut olan her noktadan umudu konuşuyoruz. Tabii Beylikdüzü’nün umut noktasında ayrı bir özelliği var. 2019 Yerel Seçimleri’nde aslında İstanbul’a umut olmak için yola çıkmış ama tüm Türkiye’ye umut olmuştu Beylikdüzü. 5 Eylül’de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayacağız. Kendisi umudu anlatacak” dedi.

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