Beylikdüzü’nde Babalar Günü’ne özel baba-çocuk kampı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Baba Çocuk Kampında babalara yılın en iyi babası oscarı verildi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da oğluyla birlikte kurulan survivor parkurunda yarıştı.

Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı’nda gerçekleşen etkinlik kapsamında babalar çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkardı. Kampa katılanlar hem kamp yaptı, hem de doğanın tadını çıkararak doyasıya eğlendi. Babalar Günü’nde babalar ile çocuklarını kampta buluşturan Baba Çocuk Kampı’nda katılımcılar 2 keyifli gün geçirdi. Kampın kapanış gününde ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından babalara yılın en iyi babası oscarı takdim edildi.

BAŞKA ARKADAŞLARLA TANIŞTIK ÇOK GÜZEL GEÇTİ

Kampa oğluyla katılan baba Cemil Varol,” Çok güzel bir kamptı. Oğlumla eğlenceli dakikalar yaşadık, doyasıya eğlendik. Başka arkadaşlarla tanıştık. Çok güzel geçti. Teşekkür ederiz” dedi.

“ÇADIRDA GÜZEL BIR GECE GEÇİRDİK”

Kızlarıyla kamp yapan Ertan Hacıoğlu da,”Harika bir kamptı. Kızlarımla iyi ki böyle bir organizasyona katıldık. Çocuklarım çok memnun kaldı. Çadırda güzel bir gece geçirdik. Doğada yarışmalara katıldık. Çok teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Kampta katılan çocuklar ise, babalarıyla beraber çok eğlendiklerini söyleyerek tüm babaların gününü kutladı.

BAŞKAN ÇALIK OĞLUYLA YARIŞTI

Babalar ve çocuklarını yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da oğluyla birlikte kampın kapanış etkinliğine katıldı. Babalar ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Çalık, bu özel günde mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Çalık oğluyla birlikte kurulan survivor parkurunda yarıştı. Çalık daha sonra babalara en iyi babası oscarını takdim etti.

“GÜZEL VAKİT GEÇİRMELERİ BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK”

Başkan Çalık,” Evlatların yüzünde bu gülücükleri görmek ve babalarıyla birlikte iki gün boyunca güzel vakit geçirmelerine vesile olmak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Biz bunu iki senedir yapıyoruz. İstanbul gibi bir kentte böyle bir alanda bu kadar yeşilliğin bol olduğu bir alanda babalarla çocukları bir araya getirmek ve onların mutlu olmalarını sağlamak yerel yöneticinin görevidir” ifadelerini kullandı.

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