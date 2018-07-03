Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin faaliyet gösterdiği bina, dün gece yarısı yıkıldı. Dernek başkanı Cem Karabay "Yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Üst mahkemenin kararı çıktı. Bugün ya da yarın imzadan çıkmasını bekliyorduk' derken Beylikdüzü Belediyesi ise "Tahliye ve yıkımla ilgili herhangi bir yasal olmayan durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan binası dün gece yarısı saat 23.30 civarında Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Duruma tepki gösteren dernek üyeleri, yıkımın gerçekleşmesinin ardından olay yerinde toplandı.

"KARARIN İMZADAN ÇIKMASINI BEKLİYORDUK"

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na sualtı sporları branşında giren ilk ve tek Türk olan Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği Başkanı Cem Karabay, derneğin 2006 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirterek, "Dernek binasını 2011 yılında dernek üyelerinden toplanan bağışlar ile inşa ettik. Araziyi o dönemki Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun tahsis etti. Derneğin 3 bin 500'ün üzerinde üyesi var. Gece yarısı bir spor kulübüne hançer indirdiler. Yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Üst mahkemenin kararı çıktı. Bugün ya da yarın imzadan çıkmasını bekliyorduk. Gece saat 23.30-00.00 sıralarında yangından mal kaçırır gibi, sanki bir darbe operasyonu yapılırmış gibi gece bir saldırıya geçmişler. Bunu yapan kişilerde vicdan aramak lazım. Bunu yıkınca ellerine ne geçti?" dedi

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ: YIKIM YASAL OLARAK YAPILIYOR

Beylikdüzü Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "İzinsiz kullanım dolayısıyla tesis edilen işlem hukuka uygun olmadığından Beylikdüzü Belediyesi'nce mevcut alanın spor alanı için projelendirilmesi adına ilgili derneğe şifahen birçok kez prefabrik yapıyı kaldırması söylenmiştir. Tüm bu uyarıların dikkate alınmaması üzerine konuyla ilgili 02.05.2018 tarihinde bahse konu alanı kullanan yetkililere işgalin kaldırılmasıyla ilgili tebliğ edilmiştir.Bunun üzerine işgali yapan dernek, mahkemeye başvurmuş, İstanbul 5.İdare Mahkemesi de 2018/997 esas numaralı kararıyla söz konusu derneğin yürütmeyi durdurma isteğinin reddine karar vermiştir. Dolayısıyla tahliye ve yıkımla ilgili herhangi bir yasal olmayan durum söz konusu değildir" denildi.

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