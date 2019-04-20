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Beylikdüzü'nün kırlangıçları Çanakkale şehitleri için pedal çevirecek

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında 4’üncü kez yola çıktı. İki gün boyunca Çanakkale'nin aziz şehitleri için pedal çevirecek olan ekip, 326 kilometre yol katedecek. Beylikdüzü Belediyesi ile...

Beylikdüzü'nün kırlangıçları Çanakkale şehitleri için pedal çevirecek
Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında 4’üncü kez yola çıktı. İki gün boyunca Çanakkale'nin aziz şehitleri için pedal çevirecek olan ekip, 326 kilometre yol katedecek.

Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte başarılı projelere imza atan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü, "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında Çanakkale Şehitleri için yola çıktı. Çanakkale'ye kadar aziz şehitlerin ruhu için pedal çevirecek olan ekip, başlangıcı her sene olduğu gibi Beylikdüzü Belediyesi binası önünden yaptı. Belediye binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Beylikdüzü Belediye 2’inci Başkan Vekili Müslüm Akülker ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş bisikletçilere iyi yolculuklar dileyerek uğurladı.

Ekibin 326 kilometrelik yolculuğu Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu’nun ardından 21 Nisan Pazar günü Çanakkale Şehitlik Abidesi'nde son bulacak. 

 

(FOTOĞRAFLI)

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