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Beylikdüzü'ndeki site havuzunda boğularak ölen minik Emre Samsun'da toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT (Samsun), () - İSTANBUL Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşerek ölen 3 yaşındaki Emre Keskin, memleketi Samsun'un Yakakent İlçesi'nde toprağa verildi. Beylikdüzü'nde önceki gün Gürpınar'da...

Beylikdüzü'ndeki site havuzunda boğularak ölen minik Emre Samsun'da toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT (Samsun), () - İSTANBUL Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşerek ölen 3 yaşındaki Emre Keskin, memleketi Samsun'un Yakakent İlçesi'nde toprağa verildi.
Beylikdüzü'nde önceki gün Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede görevlisi olarak çalışan Keskin, ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, anne ve babasının bir anlık dikkatsizliği sonucu evden çıktı. Ardından sitenin havuzuna düştü. Bir süre sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan ağabey Emrah Keskin ise bu sırada kardeşini havuzda yüzüstü halde buldu. Hemen havuzdan çıkarılan Emre Keskin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Keskin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında dün ailesine teslim edildi.
Keskin'in cenazesi memleketi Samsun'un Yakakent İlçesi Kozköy Mahallesi'ne getirildi. Bu sabah Kozköy Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar aileye başsağlığı diledi.

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