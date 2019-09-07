Beylikdüzü'nde oyun fuarı kuyruğu

BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen oyun fuarına girebilmek için yüzlerce kişi sıraya girdi



Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı" düzenleniyor. Fuarının 3'üncü gününde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler uzun kuyruklar oluştu. Oyun oynamak çeşitli kostümler giyen oyun severler fuarın girişinde saatlerce bekledi. Cem Şener, "Edirne'den geliyorum. İki günlüğüne geldim. Bugün ve yarın geleceğim. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum" dedi. Başka bir kişi ise, "İki saattir sıra bekliyorum. Diğer girişleri izdiham olmasın diye kapatmışlar. Hep böyle kalabalık oluyor. Genelde izdiham yaşandığı için, bazen aksaklıklar olabiliyor kavgalar yaşanıyor. Sevdiğim oyunları oynayacağım ve youtuberlar ile fotoğraf çektirmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.



Oyun fuarının yarın da devam edeceği öğrenildi.